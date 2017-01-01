الأهلي يضم سعيد المولد 4 سنوات ونصف

محمود أحمد (صدى):

نجح نادي الأهلي في التعاقد مع سعيد المولد لاعب فريق الرائد لمدة أربعة سنوات ونصف مقابل ثلاثة مليون ونصف المليون ريال في السنة الواحدة.

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مساء اليوم ليبدأ مشواره مع الفريق بداية من الدور الثاني لدوري جميل للمحترفين.

وسينضم المولد لتدريبات الفريق خلال معسكر يناير الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة التوقف.