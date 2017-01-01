الأهلي يضم سعيد المولد 4 سنوات ونصف

الأهلي يضم سعيد المولد 4 سنوات ونصف
محمود أحمد (صدى):

نجح نادي الأهلي في التعاقد مع سعيد المولد لاعب فريق الرائد لمدة أربعة سنوات ونصف مقابل ثلاثة مليون ونصف المليون ريال في السنة الواحدة.

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مساء اليوم ليبدأ مشواره مع الفريق بداية من الدور الثاني لدوري جميل للمحترفين.

وسينضم المولد لتدريبات الفريق خلال معسكر يناير الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة التوقف.




4 تعليقات


  1. 🇸🇦 مااااجد 🇸🇦 [ عدد التعليقات: 4764 ] 01/01/2017 في
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    1

    ماعندهم كرامة بعدما سحب عليهم رجعو يتعاقدون معه
    واضح انه مكان شيفو

  2. من المدينه [ عدد التعليقات: 20 ] 01/01/2017 في
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    2

    ياماااجد
    شكلك فاهم يانصه
    ههههههه

  3. هديهد [ عدد التعليقات: 4 ] 01/01/2017 في
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    3

    هذا ظهير ايمن شيفو ظهير ايسر يا افدغ

  4. زيزو [ عدد التعليقات: 5 ] 01/01/2017 في
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    4

    ويستمر مسلسل الكباري


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