بالصور..امير منطقة جازان يطمئن على صحة فردين من أمن الطرق عقب تعرضهما لحادث اثناء ادائهما الواجب

حسن الجعفري (صدى):

إمتدادا لما تحظى به اﻷجهزة اﻷمنية بمنطقة جازان من رعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي اﻷمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نقل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي اطمئنان وتقدير سموه لفردين من منسوبي قوة أمن الطرق بجازان واﻷطمنئان على صحتهما عقب تعرضهما لإصابه اثر حادث مروري اثناء ادائهما للواجب.

حيث يرقدان بمستشفى محافظة صبيا لتلقي العلاج وصحتهما جيده ولله الحمد.

كما نقل اللواء الدويسي لهما سلام وتحيات معالي مدير اﻷمن العام متمنيا لهم الشفاء العاجل.

من جانبهم ابدا الفردين المصابان سرورهما وسعادتهما بالزيارة واكدا ان اصابتهما لن تثنياهما عن استمرارهما في اداء الواجب

في ميدان الشرف مع بقية زملائهم.