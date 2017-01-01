مصرع وإصابة 15 “سعودي” في هجوم إسطنبول المسلح

عادل الحربي (صدى):

أكدت القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول بتركيا، وفاة 5 وإصابة قرابة الـ 10 أشخاص سعوديين، في الهجوم المسلح الذي استهدف أحد الملاهي الليلية بمدينة إسطنبول في ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وقال “عبد الله الرشيدان” الوزير المفوض في القنصلية العامة في إسطنبول والقائم في أعمال القنصلية، أن فريق كامل من القنصلية باشر موقع الحادثة، مشيرا إلى متابعتهم لحالة المصابين، ويتواصلون مع الأمن التركي لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل نهائي.

وأشار الرشيدان إلى أن جميع الهواتف في القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن يتعرض لأي أذى لا قدر الله التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الإلكتروني، أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بحسب الرياض.

وكان هجوم مسلح قد استهدف أحد النوادي الليلية بمدينة إسطنبول أثناء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، أسفر عن مصرع 35 شخاص وإصابة 40 آخرين.