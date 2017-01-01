العيادات التخصصية تقدم 1794 وصفة طبية للاجئين السوريين في الزعتري

طلال الغامدي (صدى):

قدمت العيادات التخصصية السعودية 1794 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال أسبوعها الـ 208 .

وأوضح الدكتور حامد المفعلاني” المدير الطبي للعيادات التخصصية، أن الوصفات الطبية التي تم صرفها من خلال الصيدلية تنوعت ما بين الوصفات اليومية والوصفات الدورية للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب.

ومن جانبه قال الدكتور “بد بن عبد الرحمن السمحان” المدير الإقليمي للحملة الوطنية، أن الحملة تسعى إلى تقديم أفضل أنواع الخدمة الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والضرورية لهم عبر عياداتها التخصصية والتي تحتوي على أعلى الكفاءات العلمية وأحدث المعدات والأجهزة الطبية.