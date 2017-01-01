ترامب يحذر من التسرع في اتهام موسكو بالتسلل للبريد الإلكتروني الأمريكي

واشنطن (صدى):

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” من التسرع في إلقاء اللوم على روسيا في التسلل إلى البريد الإلكتروني الأمريكي، معتقدا بالقول “أنه سيكون أمرا ظالماإن لم نكن نعرف، من الممكن أن يكون أحد آخر، أنا لأعلم أيضا أمورا لا يعرفها آخرون، ومن ثم لا يمكن أن نكون متأكدين.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا على ثقتهم أن روسيا تقف وراء عمليات التسلل التي يمكن أن تكون لعبت دورا في تغلب ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة، في حين قالت صحيفة واشنطن بوست أول من أمس، إن موسكو ربما تكون وراء التسلل إلى جهاز كمبيوتر شخصي محمول مملوك لشركة كهرباء في ولاية فيرمونت الأمريكية.

في جانب أخر، قال “ترامب” أثناء احتفالية رأس السنة الميلادية التى أقيمت في مزرعته في مار ألاجو، ردا على سؤاله عن إمكانية لقائه برئيسه تايوان تساي إينج وين إذا زارت الولايات المتحدة في أي وقت بعد توليه الرئاسة “سوف نرى”، مشيرا بأنه وفقاً للبروتوكول فإنه لن يلتقي بأي زعيم أجنبي ما دام الرئيس باراك أوباما يتولى السلطة.

وكانت بكين قد حذرت بعدما استقبل ترامب مكالمة هاتفية من رئيسة تايوان لتهنئته بالفوز بالرئاسة، من اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على سياسة الصين الواحدة التى تنتهجها الولايات المتحدة والصين منذ عقود،