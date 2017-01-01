اللواء التركي لـ “صدى”: المقبوض عليهم في حادثة القاضي الجيراني لم يقاوموا رجال الأمن

سعيد العجل (صدى):

أكد المتحدث الأمني أن الثلاثة المقبوض عليهم في عملية اختطاف “قاضي القطيف” الشيخ محمد الجيراني، لم يكن معهم اسلحه، ولم يقوموا بأي مواجهة ضد رجال الأمن .

جاء ذلك في مطلع رده على سؤال “صدى” في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد الذي عقد للكشف عن المعلومات التي تم التوصل إليها في عملية اختطاف “قاضي القطيف” الشيخ محمد الجيراني.

وقال التركي، أن الأسلوب المستخدم في كافة التنظيمات الإرهابية، وفي الغالب يستخدم لهذه المهام صغار سن، ولا زال الحديث مبكرا عن نتائج التحقيقات مع المقبوض عليهم.