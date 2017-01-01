اللواء التركي لـ “صدى”: المقبوض عليهم في حادثة القاضي الجيراني لم يقاوموا رجال الأمن

اللواء التركي لـ “صدى”: المقبوض عليهم في حادثة القاضي الجيراني لم يقاوموا رجال الأمن
سعيد العجل (صدى):

أكد المتحدث الأمني أن الثلاثة المقبوض عليهم في عملية اختطاف “قاضي القطيف” الشيخ محمد الجيراني، لم يكن معهم اسلحه، ولم يقوموا بأي مواجهة ضد رجال الأمن .

جاء ذلك في مطلع رده على سؤال “صدى” في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد الذي عقد للكشف عن المعلومات التي تم التوصل إليها في عملية اختطاف “قاضي القطيف” الشيخ محمد الجيراني.

وقال التركي، أن الأسلوب المستخدم في كافة التنظيمات الإرهابية، وفي الغالب يستخدم لهذه المهام صغار سن، ولا زال الحديث مبكرا عن نتائج التحقيقات مع المقبوض عليهم.





  1. الله يقويكم [ عدد التعليقات: 1320 ] 01/01/2017 في
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    هذا الشغل الي يرفع الرأس !
    نبغى ناس تفت الصخر من قوة التفكير وتجيب اي شخص يحاول يعبث بأمن الوطن مهنا كانت خططه


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