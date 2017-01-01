ضبط 9435 مخالفا لنظام الإقامة والعمل من 27 جنسية بتبوك

محمود البلوي (صدى):

تمكنت شرطة تبوك، خلال الحملات ونقاط الضبط الأمنية والبحث لرصد المخالفين والمتسللين في كل المواقع وأماكن العمل، خلال الثلاثة أشهر الماضية، من ضبط 9435 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، في مدينة تبوك والمراكز بالمنطقة.

قال المقدم “خالد الغبان” المتحدث افعلامي باسم شرطة منطقة تبوك، أن التعاون مع الجهات المختصة وبمشاركة كافة أفرع الأمن العام، تمكنت قوات الشرطة منذ بداية العام 1438هـ، من ضبط المخالفين، من أكثر من 27 جنسية ارتكبوا مخالفات ” التسلل، وعدم حمل الإقامة، ومجهول هوية، والنقل والإيـواء والتشغيل، والعمل لحسابه، والعمل لدى الغير، وانتهاء صلاحية التأشيرة، والتغيب عن العمل”، مشيرا إلى تم تطبيق التعليمات الخاصة بهم حسب نوعية المخالفات المرتكبة.

من جانبه، ثمن اللواء “محمد التميمي” مدير شرطة منطقة تبوك، التعاون المميز مع مكتب العمل وإدارة الجوازات بالمنطقة، وتضافر جهود الجميع؛ مما أدى إلى النتائج الإيجابية التي تَحَقّقت لما فيه خدمة المصلحة العامة.

وأهابت شرطة منطقة تبوك بكل المواطنين والمقيمين، التعاون مع الأجهزة الأمنية؛ من خلال الإبلاغ عن أي مخالف في أي موقع، وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم؛ حتى لا يتعرض للمساءلة لمخالفته للأنظمة والتعليمات.