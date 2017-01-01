اللواء التركي ل “صدى ” لم نرصد أي محاولات لاستهداف شخصيات بمحافظة القطيف

سعيد العجل (صدى):

نفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم ردا على سوال “لصدى”

بأن وزارة الداخلية لم ترصد خلال الفترة الماضية أي محاولة لاستهداف شخصيات معينة بمحافظة القطيف .

وعن ادلاء الموقوفون بمطالب معينة من أجل إطلاق الشيخ محمد الجيراتي قال اللواء التركي بأن الموقوفين لم يدلوا بأي معلومات حول وجود مطالب أو ما شابه ذلك .

اللواء التركي أوضح بأن هذه العام شهد 5 جرائم إرهابية 4 منها بالمنطقة الشرقية وهي لمركبات أمنية ورجال أمن وواحده في منطقة تبوك راح ضحيته أحد أفراد القوات المسلحة .

وحول انتماء المطلوبين لتنظيم داعش الإرهابي أكد اللواء التركي بأنه لا علاقة للمقبوض عليهم بالتنظيم الإرهابي .