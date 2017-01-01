مقتل 5 أمنيين ومدنيان في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش بالنجف العراقية

بغداد (صدى):

قتل 5 أمنيين، ومدنيان، في هجوم شنته عناصر تنظيم “داعش الإرهابي، اليوم، على نقطة تفتيش في ناحية القادسية في محافظة النجف العراقية.

وقال شهود عيان إن: “عددا من المسلحين المجهولين هاجموا سيطرة أمنية في ناحية القادسية بمحافظة النجف الأشرف، وقامت قوات من العشائر بمواجهتهم إلى جانب القوات الأمنية.

من جهتها، أكدت مديرية شرطة محافظة النجف مقتل جميع “الإرهابيين” وتفجير السيارة التي كانوا يستقلونها، مشيرة إلى محاولة 3 إرهابيين انتحاريين يستقلون سيارة مفخخة الدخول إلى محافظة النجف عبر إحدى سيطرات ناحية القادسية لشن هجمة انتحارية وتفجير السيارة داخل المحافظة”.