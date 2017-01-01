ألمانية تشجع حبيبها على اغتصاب ابنتها وعرضها للمتعة!

برلين (صدى):

تمثل امرأة ألمانية في العقد الثالث من عمرها خلال يناير (كانون الثاني) المقبل أمام محكمة ألمانية بتهمة عرض ابنتها التي كانت في السادسة عشرة من العمر على الرجال من راغبي المتعة عبر الإنترنت.

واوضحت عريضة الاتهام إن المرأة وهي من مدينة هيلدسهايم غرب ألمانيا، عرضت ابنتها على العديد من مواقع الإنترنت زاعمة عمراً أكبر من عمرها الحقيقي ورتبت مواعيد للقاء مع الراغبين وتفاوضت معهم بشان السعر الخاص بالمتعة الجنسية المدفوعة الأجر.

وأضافت محكمة ولاية سكسونيا السفلى أمس الجمعة إن هذه الجرائم وقعت في الفترة بين 2012 وحتى يوليو (تموز) عام 2013، وكانت صحيفة “هيلدسهايمر ألجماينه تسايتونج” أول من نشرت خبراً عن هذا الموضوع موضحة أن الأم هددت ابنتها “بالطرد” إذا امتنعت عن ممارسة الدعارة.

واتهمت المرأة بتهمتي القوادة والإساءة الجنسية للأطفال فيما يواجه صديق الزوجة (40 عاماً) تهمة المشاركة في هذه الجرائم حيث قام بثلاث حالات اعتداء على الفتاة وهي في الحادية عشرة ثم في السادسة عشرة من العمر.