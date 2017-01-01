الجيش اليمني يصد تسلل المتمردين لمواقعه.. ومقاتلات التحالف تقصف أهداف الانقلابيين

فهمي محمد (صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم، من صد محاولات المتمردين للتسلل إلى مواقعها في جبل هان غربي تعز، فيما كشفت مصادر عسكرية، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع في عدة مناطق.

في السياق، ذكرت مصادر عسكرية، أن 38 من صفوف المتمردين قد سقطوا قتلي، بينهم قيادي حوثي، في المعارك التى شهدتها جبهتي صراوح والمخدرة في مأرب، فيما أسر 4 آخرون وأصيب العشرات، إضافة لتدمير عددا من الدبابات وآليات عسكرية.

وفي حجه وصعدة، شنت المقاتلات، غارات مكثفة على مواقع وأهداف المتمردين في الحجيلة والصليف بالحديدة، وباقم والظاهر وكتاف بصعدة، واللواء 63 في محافظة صنعاء، ونقيل بن غيلان في نهم بمحافظة صنعاء أيضا، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية “الشرق الأوسط”.