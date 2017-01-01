“الصحة” تلزم جميع المنشآت الصحية بالتبليغ عن حالات السرطان

عادل الحربي (صدى):

ألزم المجلس الصحي السعودي، جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة، بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها وكذلك الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان بشكل دوري إلى السجل السعودي للأورام.

يأتي ذلك لإنجاز سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان، ما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه.

ومن جهة أخرى وافق المجلس على توصيات اللجنة التحضيرية بتوظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحيَّة، وإعطائهم الأولوية في ذلك، على أن يتم الإعلان عنها لكل المقبولين في هذه البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة.