“جروس” يرفض رحيل “عبد الشافي” عن الأهلي

معاذ محمود (صدى):

تمسك السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، ببقاء المصري الدولي محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، رافضا فكرة الاستغناء عنه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة من الرابع لشهر يناير المقبل.

وأكد “جروس” لغدارة النادي أن وجود محمد عبد الشافي مهم كلاعب خبرة في خط الدفاع، فيما شدد على أن استمرار اليوناني يوانيس فيتفاتزيديس مع الفريق مرهون بإتمام المفاوضات مع البولندي أدريان ميرزيفسكي لاعب النصر السابق والشارقة الإماراتي حالياً.