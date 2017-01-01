السبهان في ذكرى البيعة: سلمان عزة وطن عامان من الجهد والعمل الدؤوب

نايف السالم (صدى):

هنأ وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – بمناسبة مرور عامين على البيعة.

وقال السبهان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد،: “عامان من الجهد والعمل الدؤوب

في كل المحافل الدولية، بناء داخلي، رؤية اقتصادية ملهمة، جهود لوحدة الصف العربي والإسلامي ” سلمان عزة وطن “.

وتابع السبهان: “عام جديد وبإذن الله سوف يشهد سقوط محاور الشر الإقليمية وتفككها بعد أن حصدت مئات الآلاف من أرواح الأبرياء “الشر والإرهاب سينقلب على أهله”.