لاعب كرة قدم يروي كيف أنقذ حبيبته أثناء هجوم ملهى إسطنبول

انقرة (صدى):

اكد اللاعب التركي صيفا بويداش إنه عاش وعشيقته ليلة عصيبة أثناء تواجدهما في الملهى الليلي الذي تعرض لهجوم دموي في مدينة إسطنبول صبيحة اليوم الأول للعام 2017.

واوضح لاعب فريق بيلاربي سبور التركي أثناء مداخلته عبر قناة سي أن أن ترك، إنه شاهد المتواجدين في المكان وهم يحاولون الهرب من رصاص منفذ الهجوم، مشيراً إلى أن العديد منهم فقدوا وعيهم حينها، وهو ما حصل مع حبيبته التي كانت معه، ما اضطر بويداش لحملها على كتفه والركض لخارج الملهى.

وأستمر أن المتواجدين في الملهى لم يتمكنوا من الهرب في بداية الأمر، قبل أن تصل الشرطة وتقوم بإجلائهم من المكان وتقوم بعد ذلك بأخذ إفادة عدد من المصابين الذين استطاعوا الحديث في تلك اللحظة، كما يؤكد بويداش.

كان مسلح تنكر بزي “بابا نويل”، قد قتل 39 شخصاً وجرح أكثر من 69 بعد أن تمكن من الوصول إلى قاعة اجتمع بها عدد من المحتفلين بالعام الجديد في ملهى “رينا” الشهير على ساحل البوسفور بمدينة إسطنبول التركية. هاف بوست