“تعليم مكة” يحقق في إجبار قادة المدارس للمعلمين على دفع 100 ريال لتصوير أوراق الاختبارات

نايف السالم (صدى):

تحقق الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة في تجاوزات يقف وراءها قادة المدارس تمثلت في إجبار المعلمين والمعلمات بدفع رسوم مالية بحجة تأمين مستلزمات تصوير أسئلة الاختبارات النهائية في مخالفة للأنظمة والتعليمات المعتمدة سلفًا في ذلك.

وفي ملابسات الواقعة أن الإدارة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى من قبل متضررين من منسوبي التعليم مفادها أن قادة المدارس يطالبون بدفع رسوم 100 ريال لكل مادة لتصوير أسئلة الاختبارات ما دفع الإدارة إلى متابعة كل المخالفات في ذلك والبدء في تقصي حقائق بعضها.

من جهة أوضح متحدث تعليم مكة أن الميزانية التشغيلية للمدارس تجاوزت 36 مليون ريال هذا العام ولها بنود صرف محددة منها تصوير الأسئلة وتأمين كل مستلزمات ذلك فيما يعد تصوير الأسئلة خارج المدرسة مخالفة تستوجب العقوبة.

وأكد أن من يخالف ذلك من قادة المدارس سيعرض نفسه للمساءلة والإحالة للتحقيق، داعيًا إلى ضرورة التزام الأنظمة في هذا الشأن.