من اليوم .. هذه الهواتف لا يمكن استخدامها في “واتس آب”

وكالات (صدى):

طورت شركة “واتس آب” تطبيق التراسل الذي سيتخدمه أكثر من مليار شخص حول العالم، بتقنيات جديدة، لاتتماشى مع ملايين الهواتف القديمة، مما سيدفع بأصحابها مضطرين لاستبدالها بهواتف أحدث، ليتمكنوا من الاستمرار في استخدامه.

وشملت قائمة الأجهزة التى لن يعمل عليها “واتس آب” بدءا من اليوم:

iPhone

سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون “3 جي إس”، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 6.

Android

لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي صدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.

Windows

أي شخص لا يزال يستخدم “ويندوز فون 7” لن يكون قادراً على استخدام واتساب.

Blackberry وNokia

التطبيق سيشتغل في هذه الهواتف حتى يونيو 2017: بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.