الأهلي يدخل معسكر خارجي بالدوحة وراحة 7 أيام للاعبين

معاذ محمود (صدى):

قرر مسئولو النادي الأهلي، استغلال فترة توقف الدوري، للدخول في معسكر إعدادي بمدينة الدوحة القطرية وذلك خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من شهر يناير، استعدادا لاستئناف الجولات الـ11 المتبقية من دوري جميل.

ووافقت إدارة النادي على المعسكر بناءا على طلب كريستيان جروس المدير الفني، الذي طلب الدخول في معسكر خارجي لإعداد اللاعبين لمواصلة المنافسة على الصدارة في دوري جميل الذي يتصدره الهلال بفارق ثلاث نقاط.

فيما سيتخلف عن المعسكر كل من ياسر المسيليم ومحمد ال فتيل ومنصور الحربي و تيسير الجاسم وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر بسبب انتظامهم في معسكر منتخبنا الوطني الاول للإعداد لتصفيات كأس العالم 2018 في موسكو.

ومن جهة أخرى منح مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس إجازة لمدة سبعة أيام للاعبيه بعد مباراة الفريق أمام الفتح ضمن الجولة 15 حيث بدأت الإجازة منذ يوم أمس حيث غادر بعض اللاعبين في إجازة عائلية في مدن مختلفة استغلالاً للإجازة الممنوحة لهم من قبل الإدارة .