خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من سمو أمير دولة الكويت

واس (صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لسموه.

حضر الاستقبال، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.