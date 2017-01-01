أول تصريح لأردوغان بعد حادث تفجير الملهى الليلي في إسطنبول

أنقرة (صدى):
أصدرت الرئاسة التركية بياناً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد قال فيه إن الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلا داخل ملهى ليلي في اسطنبول خلال الاحتفال بعيد راس السنة يهدف إلى نشر الفوضى في البلاد.
وأضاف أردوغان :”يعملون من اجل تدمير المعنويات ونشر الفوضى في البلاد من خلال استهداف مدنيين بهجمات حاقدة كهذه”.
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ورى كل تفجير إخواني وصانع السم من كاس سمه يذوق ويحاق المكر السي بأهله _ مؤوي قادة الإخوان الإرهابيين ماذا منهم متوقع غير هذا وستتكشف التحقيقات ذلك
ورى كل تفجير إخواني وصانع السم من كاس سمه يذوق ويحاق المكر السي بأهله _ مؤوي قادة الإخوان الإرهابيين ماذا منهم متوقع غير هذا وستتكشف التحقيقات ذلك وما حل الإخوان ببلد إلا دمروه وأثاروا الفتن والقلاقل في الشعوب والدلائل شواهد وإللي مايشوف من الغربال أعمى _ طهر الله بلادنا وبلاد المسلمين من الإخوان خوارج العصر الإرهابيين وردالله كيدهم في نحورهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم واحبط الله مخططاتهم