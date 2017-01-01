أول تصريح لأردوغان بعد حادث تفجير الملهى الليلي في إسطنبول

أنقرة (صدى):

أصدرت الرئاسة التركية بياناً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد قال فيه إن الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلا داخل ملهى ليلي في اسطنبول خلال الاحتفال بعيد راس السنة يهدف إلى نشر الفوضى في البلاد.

وأضاف أردوغان :”يعملون من اجل تدمير المعنويات ونشر الفوضى في البلاد من خلال استهداف مدنيين بهجمات حاقدة كهذه”.