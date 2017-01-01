سجن شبكة صينية تورطت في تجارة الأعضاء البشرية بالصين

بكين (صدى):

أصدرت محكمة صينية أحكاماً بسجن 16 شخصا بالسجن لمدد تصل إلى 5 أعوام لإدانتهم بالتورط في عمليات غير قانونية لزرع الكلى والإتجار في الأعضاء البشرية.

ونقلت وسائل إعلام صينية أن حكم محكمة مدينة جينان في إقليم شاندونغ أدان المتهمين، ومعظمهم من العاملين في المجال الصحي، بعدما استخدموا الانترنت لتعريف بائعي الكلى على الراغبين في شرائها.

وضمت قائمة المتهمين في القضية التي أثارت حالة من الجدل في الأوساط الصينية، طبيبين وممرضة وطبيب مخدر، قاموا بإجراء عمليات الزرع السرية وغير القانونية، وعملوا على إيجاد سوق سوداء رائجة لتجارة الأعضاء بسبب قلة المتبرعين في الصين.