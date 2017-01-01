  • نشر : 2017/01/01 - 1:42 م
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  • 4 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. “كريستينا” تعود لـ”أبو سن” بالحجاب

بالفيديو.. “كريستينا” تعود لـ”أبو سن” بالحجاب
نورة الشهري (صدى):

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مترجم، ظهر خلاله مرة آخرى بعد غياب المواطن “أبو سن” والأمريكية “كريستينا”، في محادثة ارتدت فيه الأخيرة حجاب بناءا على رغبته.

وأظهرت المحادثة المتداولة الترحاب الكبير الذي أظهرته “كريستنا” تجاه “أبو سن” مبدية سعادتها بقيامه بتقويم لأسنانه.

 




4 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 934 ] 01/01/2017 في
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    1

    هههههههههههه الله واكبر يالحب وش يسوي ..اجل ضبط سنونه هاه ..

  2. همام [ عدد التعليقات: 274 ] 01/01/2017 في
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    2

    وعادت الفظائح من جديد ونشر المقاطع
    والمجاهرة امام العالم من هاذا الشخص.الغير مبالي….
    نرجوا من وزراة الداخلية التدخل…..

  3. الرجل الدي كويس❤️ جدة غير [ عدد التعليقات: 9321 ] 01/01/2017 في
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    3

    هههههههههههههههههههههههه ياحليلهن

  4. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9950 ] 01/01/2017 في
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    4

    مو بعد مامسكتة الشرطة قال خلاص بيبطل هالسوالف اشوفة رجع مدري البزر ذا وين اهلة


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