بالفيديو.. “كريستينا” تعود لـ”أبو سن” بالحجاب

نورة الشهري (صدى):

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مترجم، ظهر خلاله مرة آخرى بعد غياب المواطن “أبو سن” والأمريكية “كريستينا”، في محادثة ارتدت فيه الأخيرة حجاب بناءا على رغبته.

وأظهرت المحادثة المتداولة الترحاب الكبير الذي أظهرته “كريستنا” تجاه “أبو سن” مبدية سعادتها بقيامه بتقويم لأسنانه.