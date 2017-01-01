بالفيديو.. “كريستينا” تعود لـ”أبو سن” بالحجاب

نورة الشهري (صدى):
تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مترجم، ظهر خلاله مرة آخرى بعد غياب المواطن “أبو سن” والأمريكية “كريستينا”، في محادثة ارتدت فيه الأخيرة حجاب بناءا على رغبته.
وأظهرت المحادثة المتداولة الترحاب الكبير الذي أظهرته “كريستنا” تجاه “أبو سن” مبدية سعادتها بقيامه بتقويم لأسنانه.
4 تعليقات
هههههههههههه الله واكبر يالحب وش يسوي ..اجل ضبط سنونه هاه ..
وعادت الفظائح من جديد ونشر المقاطع
والمجاهرة امام العالم من هاذا الشخص.الغير مبالي….
نرجوا من وزراة الداخلية التدخل…..
هههههههههههههههههههههههه ياحليلهن
مو بعد مامسكتة الشرطة قال خلاص بيبطل هالسوالف اشوفة رجع مدري البزر ذا وين اهلة