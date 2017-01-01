كلية الاتصالات بجدة تفتح باب القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المسائي

نايف السالم (صدى):

فتحت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم المسائي والبكالوريوس التقني المسائي” للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1437/ 1438هـ للمواطنين والمقيمين الحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي؛ ذلك بدءاً من غد الاثنين.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن شروط البكالوريوس المسائي يقبل المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي، ويمكن للمقيمين الالتحاق بالبرنامج والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج، ويتم احتساب تكلفة البرنامج على أساس الساعة التدريبية المعتمدة، وأن يكون المتقدم لديه أحد المؤهلات المطلوبة دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، دبلوم المعاهد الأهلية دبلوم كليات التميز وألا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.

وأكد “العامودي” أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين.

وأوضح أن البرنامج يعتبر امتداداً لبرنامج الدبلوم بالكليات التقنية، مبيناً أن الكلية أعلنت فتح باب القبول في الدبلوم المسائي للمواطنين والمقيمين في قسم الحاسب وقسم الإلكترونيات والتحكم والاتصالات، مشيراً إلى أن القبول سوف يكون موحداً لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.rgt.gov.sa، وسوف يستمر القبول حتى الأحد 10 من الشهر الجاري.