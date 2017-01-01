جولة تفتيشية لعمل جازان تسفر عن ضبط العديد من مخالفات “السعودة”

حسن الجعفري (صدى):

أسفرت جولة تفتيشية لفرع زارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، عن ضبط مخالفات تتعلّق بالمهن المقصورة على السعوديين والسعوديات وبعقود العمل؛ إضافة لتأخير صرف المرتبات.

وقال مدير عام فرع الوزارة علي الحربي؛ إن نظام العمل يلزم بصرف رواتب العمال في الوقت المحدّد بالعملة الرسمية للبلاد، كما يلزم بالاحتفاظ بالعقود والسجلات؛ الأمر الذي استدعى إيقاع العقوبات وتغريم الشركات المخالفة.

وأكد الحربي على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بالسعودة؛ إذ من شأن ذلك دعم المنشأة لذاتها بحصولها على المميزات تبعاً لنسبة السعودة لديها، وتلافيها العقوبة.