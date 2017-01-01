شركة صينية تتجه لاستبدال العمالة في مصانها بروبوتات

نورة الشهري (صدى):

تعتزم شركة فوكسكون التايوانية الشهيرة المصنعة للأجهزة التكنولوجية المختلفة بما فيها هواتف أيفون، الاعتماد على الآلات بالكامل في مصنعها بالصين.

وأوضحت الشركة في تقرير لها أنها ستقوم خلال المرحلة الأولى بالتركيز على الوظائف ذات مستوى الخطورة الكبير، أو تلك التي يرفض العمال العمل بها، فيما ستهدف المرحلة الثانية إلى الاهتمام برفع الكفاءة، وتقليل الاعتماد على الروبوتات الموجودة في العمل، أما المرحلة الثالثة، فستكون عبر الاعتماد على تشغيل المصانع بالكامل من خلال الآلات بدلاً من العنصر البشري.

وتسعى الشركة لوضع خطة تقوم على الانتقال من العمالة البشرية إلى الآليات بشكل كامل على ثلاث مراحل مختلفة، وذلك وفقاً لما ذكره “داي جيا بنج” مدير لجنة تطوير تكنولوجيا الآلات بفوكسكون.