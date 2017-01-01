“العمل” تخالف 3 شراكات في عرعر تفاعلاً مع بلاغات مواطنين

نايف السالم (صدى):

ضبطت فرق التفتيش في مكتب العمل بعرعر من ثلاثة شركات مخالفة على إثر بلاغات من مواطنين، إحداها قامت في إسكان عمالتها لحراسة معداتها داخل حاوية نقل مركبات.

جاء ذلك بعد بلاغات وردت للمكتب من مواطنين عبر تطبيق معاً للرصد، حيث أكد مدير مكتب العمل في عرعر سعد العويد بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية وإلزام الشركات بتأمين مكان مناسب للعامل للحفاظ على سلامته.

وشد العويد على أهمية التعاون المجتمعي مع هذه الحالات والتبليغ عبر تطبيق معاً للرصد أو الاتصال على الرقم 19911.