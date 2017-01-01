محافظ صعدة: الجيش اليمني سيطر على اللواء 101 وضبط أسلحة إيرانية

فهمي محمد (صدى):

أعلن محافظة صعدة هادي طرشان أن الجيش الوطني سيطر على معسكر اللواء 101 في البقع، وأن الجيش اليمني والمقاومة ضبط عدة مخازن للأسلحة الإيرانية في جبهات صعدة.

وقال أننا نستكمل الاستعدادات اللازمة للمعركة المصيرية لاسترداد كامل مديريات صعد، والقضاء النهائي على المشروع الحوثي.

وأضاف أن جزءاً من القوات أنهت تدريباتها وتستعد للنزول إلى الميدان، فيما شارفت أخرى على النهاية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحولاً تكتيكياً في العمليات العسكرية في محافظة صعدة، محذراً المدنيين من الوجود بالقرب من المواقع العسكرية ومراكز تجمع الميليشيات الانقلابية.