رئيس الهلال يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة

معاذ محمود (صدى):

وجه صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، نيابة عن أعضاء شرف النادي، وأعضاء مجلس الإدارة وجماهير الهلال، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وعبر الأمير نواف عن سعادته الكبيرة بما تحقّق من إنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين، لتحقيق التنمية المستدامة، والسعي خلف راحة المواطن ورفاهيته في جميع الجوانب، ومواقفه المشهودة في القضايا العربية والإسلامية.

وأضاف رئيس الهلال: “نبايع الملك سلمان بن عبدالعزيز على السمع والطاعة، سائلين المولى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمده بالعون والسداد، وأن يعينه على ما فيه الخير لهذا الوطن والمواطن”.