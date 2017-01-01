“آبل” تتجه لتصنيع هـواتف آيفـون فـي الهنـد

نايف السالم (صدى):

تتجه الشركة الأمريكية المصنعة للهواتف الذكية آبل، قريباً لتصنيع هواتف آيفون في دولة الهند، التي تعتبر بمثابة سوق الهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم.

جاء ذلك بعد مرور أشهر عديدة من المفاوضات بين الشركة الأمريكية والحكومة المحلية، حيث يبدو أن شركة تصنيع آيفون أصبحت مستعدة لتجميع هواتفها الذكية في الهند خلال أقرب وقت ممكن مع حلول شهر أبريل/نيسان 2017.

وذكر تقرير هندي أن تعاون آبل مع الشركة التايوانية المصنعة للهواتف الذكية Wistron لتجميع هواتف آيفون في مدينة بنغالور الهندية، حيث جهزت Wistron منشأة في منطقة بينيا الصناعية في مدينة بنغالور في الهند، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في قارة آسيا.