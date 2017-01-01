المرور يطبق النظام على مركبة لـ “ساهر” تقف في مكان غير نظامي بمكة

راشد آل شريه (صدى):

حررت إدارة مرور العاصمة المقدسة مخالفة لسائق إحدى مركبات ساهر، بعدما تم رصده وهو يقف في مكان غير نظامي مخالفًا بذلك التعليمات الصادرة بأماكن وقوف مركبات الرصد الآلي ساهر؛ لتكون بارزة وواضحة.

وكان أفراد إحدى دوريات المرور أثناء عملهم المعتاد في الدائري الرابع لاحظوا إحدى مركبات ساهر وهي تقف خلف الصبات الملاصقة للطريق الدائري الرابع.

وعلى إثر ذلك وجه مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة بتطبيق النظام بحق قائد مركبة الرصد الآلي ساهر، وتحرير مخالفة وقوف غير نظامي، مع أخذ الإقرار والتعهد عليه بعدم الوقوف في مثل هذه الأماكن المتخفية، وتغيير موقعه.