بالفيديو.. السفير الهندي يكشف عن عدد عمالة بلاده في المملكة

نايف السالم (صدى):

أكد السفير الهندي بالمملكة أحمد جاويد، أن العلاقات بين البلدين ضاربة في القدم، وأن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 39 مليار دولار

وقال السفير جاويد، إن أكبر جالية بالمملكة هي الجالية الهندية بنحو 4 ملايين فرد، موزعين في جميع مناطق المملكة، وأن هناك 10 مدارس هندية بالمملكة تعمل تحت إشراف السفارة ووزارة التعليم السعودية.

وأضاف أن التعاون العسكري والأمني بين المملكة والهند تجاوز مرحلة التدريب لمستويات أخرى، فضلاً عن الاتفاقية المشتركة لمكافحة الإرهاب، فيما نوه برؤية المملكة 2030، معتبراً إياها خريطة طريق شاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.