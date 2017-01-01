رئيس لجنة الحكام: بقائي من عدمه في يد مجلس “عادل عزت”

رئيس لجنة الحكام: بقائي من عدمه في يد مجلس “عادل عزت”
معاذ محمود (صدى):

أكد عمر المهنا رئيس لجنة الحكام، إمكانية استمراره في رئاسة اللجنة من عدمه، في يد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، بعد إنتهاء انتخابات اتحاد كرة القدم أمس، وتنصيب الدكتور عادل عزت رئيساً للاتحاد.

ووجه “المهنا” نصائحه لرئيس اللجنة الجديد بأن يخاف الله في عمله وفي الحكام، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه لرئاسة اللجنة، و لكن لن يمانع التواجد إذا طلب منه مجلس إدارة الاتحاد الجديد.




5 تعليقات


  1. متابع [ عدد التعليقات: 144 ] 01/01/2017 في
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    1

    أقول لاتنس عفشك اجمعه من هالحين

  2. adel213 [ عدد التعليقات: 202 ] 01/01/2017 في
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    2

    خليل جلال يستحق

  3. رااايق [ عدد التعليقات: 2287 ] 01/01/2017 في
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    3

    أذا الرئيس الأتحاد الجديد يطلب بقائك .. راح يكون دليل على فشله في أدارة أتحاد الكرة القدم..!!

  4. السعد [ عدد التعليقات: 11 ] 01/01/2017 في
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    4

    والله ماقصرت ياعمر المهنا اجيال مرت عليك وانت في الملاعب الله يعطيك طولت العمر
    وانت رجل الملاعب كفاحك بالملاعب وصبرك منذ اجيال مضت وسنوات كثيرة اقول شكرااااا عمر

  5. ابولانا [ عدد التعليقات: 9 ] 01/01/2017 في
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    ولا بعد ناوي تجلس ……..
    كان وفرت النصايح لنفسك .. خاف الله


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