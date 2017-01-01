رئيس لجنة الحكام: بقائي من عدمه في يد مجلس “عادل عزت”

معاذ محمود (صدى):

أكد عمر المهنا رئيس لجنة الحكام، إمكانية استمراره في رئاسة اللجنة من عدمه، في يد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، بعد إنتهاء انتخابات اتحاد كرة القدم أمس، وتنصيب الدكتور عادل عزت رئيساً للاتحاد.

ووجه “المهنا” نصائحه لرئيس اللجنة الجديد بأن يخاف الله في عمله وفي الحكام، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه لرئاسة اللجنة، و لكن لن يمانع التواجد إذا طلب منه مجلس إدارة الاتحاد الجديد.