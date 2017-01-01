مصرية تقتل والدتها المسنة لمرورها بضائقة مالية

القاهرة (صدى):

أقدمت سيدة مصرية على قتل والدتها الستينية بمساعدة زوجها وصديقه، ولجأت لتشغيل الغسالة لإحداث صوت عال يمنع استغاثة الأم ونجدتها بمن حولها.

واتفقت مع شركائها، على وضعها داخل برميل بلاستيكي وإلقائها في منطقة بعيدة عن محل السكن، لتبدأ الواقعة بعثور أهالي إحدى مناطق محافظة البحيرة، على جثة السيدة 60عاماً وإبلاغ الشرطة.

استمر بحث الشرطة لقرابة 72 ساعة، وتم استدعاء ابنتها الثانية وابنتها المتهمة، وآخرين، وتم التوصل إلى أن مرتكب الجريمة ابنتها وزوجها وصديقه السائق.

واثبتت التحريات والاعترافات للمتهمين، أن زوج الابنة المتهمة، كان يمر بضائقة مالية، واتفق مع زوجته على قتل والدتها، والحصول على الأموال والمشغولات الذهبية التي بحوزتها.

واعترفت الزوجة إنها اتفقت مع زوجها على قتل والدتها، ونفذا الجريمة عن طريق الذهاب لغرفة والدتها بمنزلها، وتشغيل الغسالة الخاصة بها، لإحداث صوت يمنع استغاثتها، وقاما بضربها بقطعة كبيرة من الرخام أكثر من مرة على رأسها، حتى تهشم تماماً وسقطت جثة هامدة غارقة في دمائها.

واضافت الزوجة، بأن زوجها حصل على أموال والدتها، ومشغولات ذهبية تقدر بمبلغ يتجاوز الـ30 ألف جنيه، ثم وضع المسروقات في كيس داخل غرفة حمام المنزل الخاص بهما، حيث اتفقت وزوجها على إعطاء صديقه 1500 جنيه، مقابل موافقته على نقل جثة والدتها بعد قتلها.