10 رسائل هاتفية لأولياء أمور طالبات مفصولات من جامعة الطائف في المشاجرة الأسبوع الماضي

محمد بن شقيه (صدى):

بثّت جامعة الطائف رسائل على هواتف أولياء أمور الطالبات العشر، المفصولات نهائيًا من كلية الفيصلية والحوية، اللواتي تسبّبن في مشاجرةٍ دامية دامت لأكثر من نصف ساعة بجامعة الطائف مما أدّى إلى تدخل الهلال الأحمر

وأوضحت إحدى الطالبات المفصولات – أنها تلقّت رسالةً على هاتفها المحمول وهاتف والدها تفيدها بالفصل النهائي من الجامعة، وعدم استطاعتها بالتسجيل في أي جامعةٍ أخرى بالمملكة، وإيقاف المنظومة الجامعية لديها نهائيًا في إشعار الفصل النهائي.

وذكرت جامعة الطائف تحقيقها على فصل 10 طالبات نهائيًا، وإيقاف المنظومة الجامعية بحقّهن، وذلك بعد تسبّبهن بمشاجرةٍ جماعية وإصابات بجامعة الفيصلية للطالبات، حيث أدّت إلى تدخلٍ سريع من الهلال الأحمر.

كما أوضح المصدر أنه لا يجوز إعادة الطالبات المفصولات من جامعة الطائف إلى أي جامعةٍ أخرى في المملكة، بناءً على لوائح الوزارة، وأنه إذا تم دخولهن إلى جامعاتٍ أخرى، فسيتم إلغاء القيد مرةً أخرى من تاريخ دخولهن للجامعة بأي منطقة أو محافظة بالمملكة، وذلك بسبب تجاوزهن الأخلاق العامة، وعدم مبالاتهن للأسباب التأديبية، مؤكدًا أنه من ضمن الطالبات المفصولات هي “كاكا العربجية” قائدة إحدى الشِلل.

و كانت جامعة الطائف للبنات قد شهدت، الأسبوع الماضي، مشاجرةً عنيفة تدخَّل فيها الهلال الأحمر وذلك بعد نشوب شجار عنيف بينهن دام لمدة نصف ساعة أو أكثر، وتعمُّد الفتيات في مضاربتهن على الركل، وسحب الشعر، وتقطيعه بشكلٍ مفجعٍ جدًا، وتخديش الوجه، حيث أدّى ذلك إلى تدخُّل الإسعاف، ودخولهم الجامعة لإسعاف الفتيات اللاتي تعرّضن للضرب المبرّح فيما بينهن.