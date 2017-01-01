حرس الحدود يوقف 16 شخصاً يصيدون في منطقة محظورة بالشرقية

حمود الدهمشي (صدى):

ألقت دوريات حرس الحدود البحرية القبض على مجموعة قوارب كانت تمارس الصيد في مناطق محظورة وممنوع الصيد بها، حيث تم إيقافهم وتفتيشهم ولم يعثر معهم على أياً من الممنوعات أو المحرمات.

وقال المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي إن دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع الجبيل تمكنت من القبض على 12 شخص من جنسية عربية في قوارب مختلفة كانوا يمارسون الصيد بمنطقة محظورة، أحيلوا للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم لائحة الأمن والسلامة.

وفي حادثة أخرى أوضح الأكلبي أنه وأثناء قيام دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع القطيف بعملها المعتاد خالفت زورق صيد على متنه 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية كانت تمارس الصيد بالقرب من مناطق بترولية ممنوعة، حيث تم القبض عليهم وتفتيشهم وجرى إحالتهم للتحقيق تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم لقاء ارتكابهم مخالفة لائحة الأمن والسلامة.