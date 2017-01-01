هيئة السياحة تدرج ” قشلة ” حائل ضمن مشاريع الترميم

سالم المطيري (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإغلاق موقع القشلة الأثري بحائل إمام الزوار لحين الانتهاء من عمليات الترميم التي ستجرى له.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل خالد بن صالح السيف، أن هيئة السياحة أدرجت الموقع ضمن مشاريع المرحلة الأولى لمشاريع الترميم في برنامج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والتي ستبدأ في 2017 م .

وأبان أن الهدف من ترميم الموقع الأثري يأتي للمحافظة على مباني التراث العمراني, وتأهيله وتشغيله وتحويله إلى مركز ثقافي، لتعريف المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه، إضافة إلى ربطه بصناعة السياحة الأمر الذي يسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

ورفع السيف الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد نائب أمير منطقة حائل على اهتمامهم بالمواقع الأثرية في منطقة حائل ومتابعتهم لموقع القشلة الأثري حتى تم ولله الحمد إدراجه

ضمن مشروعات المرحلة الأولى لمشروعات الترميم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.

يذكر أن قصر “القشلة” التاريخي بحائل الذي يعني “المعسكر ” شيد خلال عهد المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله – في عام 1941 م بهدف تأمين إقامة ومأوى لأفراد الجيش وذلك لاستتباب الأمن بعد أن وحّد البلاد ثم أصبح بعد ذلك “مزارًا” لسياح وزوار حائل.