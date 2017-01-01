حادث يسبب في إغلاق طريق “وادي الصوح” وأهالي يلملم يناشدون إعادة تأهيله

نايف السالم (صدى):

تسبب انقلاب شاحنة كبيرة من نوع ” قلاب” على طريق وادي الصوح بمركز يلملم التابع لمنطقة مكة المكرمة، في إغلاق الطريق لساعات طويلة .

وأضح أحد المواطنين أن الجهات المعنية لم تتحرك لرفع “القلاب” فور وقوع الحادث وتأخرت كثيراً ما تسبب في إغلاق الطريق لساعات وتعطل الحركة عليه.

وفي السياق ذاته ناشد الأهالي الجهات المسؤولة ووزارة النقل والهيئات المختصة، بضرورة إعادة تأهيل هذا الطريق لخطورته على المسافرين، حيث يتسبب تهالك الطريق وتراكم الأتربة عليه في وقوع العديد من الحوادث والتي بدورها تخلف ورائها العديد والعديد من الجرحى والمصابين والوفيات في بعض الأحيان .

وطالبوا بإعادة تطويره للحد من الحوادث ووضع لوحات إرشادية مرورية تدل على خطورة الوادي وكذلك عمل قنوات لتصريف السيول التي تتجمع فيه عند هطول الأمطار وإنشاء كوبري لعبور المارة حتى لا تتعرض حياتهم للخطر أثناء عبور الوادي .