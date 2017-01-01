عضو بهيئة كبار العلماء: العمل بالشهادات المزورة “حرام”

فهد العبدالله (صدى):

أفتى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور أحمد المباركي، بحرمة العمل بالشهادات التعليمية المزروة.

وأكد الدكتور المباركي على أن التوبة من هذا الذنب لا تكتمل إلا بالتخلي عن المنصب المكتسب بالشهادة المزورة.

وأضاف أن الرواتب التي يتقاضها المعين بتلك الشهادات حرام أيضا، لافتا إلى أن الغاش خائن بلا شك، والخطورة تأتي في أن يشغل عملا كمهنة الطب وما يتصل بها.