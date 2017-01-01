عضو بهيئة كبار العلماء: العمل بالشهادات المزورة “حرام”

فهد العبدالله (صدى):
أفتى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور أحمد المباركي، بحرمة العمل بالشهادات التعليمية المزروة.
أفتى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور أحمد المباركي، بحرمة العمل بالشهادات التعليمية المزروة.
وأكد الدكتور المباركي على أن التوبة من هذا الذنب لا تكتمل إلا بالتخلي عن المنصب المكتسب بالشهادة المزورة.
وأضاف أن الرواتب التي يتقاضها المعين بتلك الشهادات حرام أيضا، لافتا إلى أن الغاش خائن بلا شك، والخطورة تأتي في أن يشغل عملا كمهنة الطب وما يتصل بها.
3 تعليقات
صحيح …وفيه ناس يروحون ويشترون شهادات اللغه ويجيبونهن يكملون فيهم دراسات عليا …وهذا يعتبر غش وحرام وفلوسه اللي يحصلهم من بعد هالشهاده تعتبر حرام …الله لايبلانا
حرام طيب عن من حرام هاذا يعرفه حتا الدجاج عندنا انه حرام لانه افرض انه طبيب وسوى عمليه لمريض وهو ليس مؤهل النتيجه وفات المريض لاكن المفروض ماتسوي مثل الشيخ الفوزان حرام وكنه هو المشرع لازم دليل عشان الناس تفهم
المفروض يزّود الدكتور موفق الرويلي بصوره من كلام الشيخ لانه متبني هذه القضيه”