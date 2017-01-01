مدني المدينة يخمد حريقاً في مبنى سكني

نايف السالم (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة اشتعال موقد غاز بمبنى سكني ما تسبب في إخلاء المبنى من قبل فرق الدفاع المدني ومحاصرة الحريق حتى إخماده.

وذكر المتحدث الإعلامي للمديرية بالمنطقة العقيد خالد الجهني أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا عن حادث حريق في مبنى متعدد الطوابق بشارع المنارات في الحرة الشرقية هرعت إثره الفرق للموقع.

وأضاف اتضح أن الحادث حريق في مبنى مكون من 3 طوابق وقد أجهز على كامل الملحق وعملت الفرق على إخلاء السكان والسيطرة على الحريق وإخماده.