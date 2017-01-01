مواطن يناشد الجهات المعنية النظر في حالة “سعد” ويؤكد: حالته لا تستدعي التأخير

ناشد مواطن الجهات المعنية النظر في حالة ابن عمه المريض سعد الاكلبي 17 عاماً المنوم في العناية المركزة بمستشفى الملك عبد الله في بيشة في غيبوبة تامة، وذلك بعدما ساءت حالته بسبب الاهمال ورفض المستشفيات قبول حالته رغم الحصول على موافقة من وزارة الصحة بذلك، بأسباب غير مقنعة.
وقال المواطن في مناشدته: “إن أبن عمه 17 سنة يتيم الأب وهو العائل الوحيد لوالدته، له فتره في العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة – في غيبوبة تامه – دون أي تدخل سوى المراقبة، وتسبب ذلك في سوء حالته، وطلبنا نقله لأي مستشفى آخر غير بيشة ووجهت وزارة الصحة بذلك، وتفاجأنا بأن كل مستشفى يرفض لأسباب غير مقنعة”.
وتابع المواطن: ” أن كل ما نطلبه هو نقله لأي مستشفى خارج بيشة، نفذت كل الخيارات اللي في يدينا وتحت رحمة الله، مؤكداً أن حالته حرجة جداً بسبب النزيف المستمر ولا تستدعي التأخير، ومشيراً إلى أن قلبه توقف أكثر من مرة، وأن العناية في بيشة سيئة وأقل جداً من الاعتيادي.
4 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ،، الله يكون بعونكم وانشاءالله بتحصلون ألي يمد لكم يد المساعدة ،، الحمدلله البلد فيه ناس اهل خير ورحمة . انا مابيدي الا ادعي له بشفاء العاجل اللهم آمييين يارب تقومه بسلامه
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله يفرج همكم ويشفيه ويرفع عنه بحق عزه وجلاله
تراها في ذمتك يا وزير الصحة اين الوزارة كل هذه المده عن هذا المريض الله يشفيه اقسم بالله العظيم سوف يسال كل مسؤول يوم الحساب اين كان منصبه والمعاناه لهذا المريض تبين النقص والاهمال وغيره كثر محتاجين التدخل السريع الواجب من اول كشف له يحول للمستشفيات الكبيره بدون تاخير لهذا المريض ام تنتظره اللهم اشفيه يارب يجب محاسبة كل مقصر اقسم بالله لو يحاسب كل مقصر حساب عسير الاخرين سوف يعملون بخوف واخلاص
الله المستعان ..حسبنا الله ونعم الوكيل ..الله يقومه سالمه غانم ويرائف بحاله ويعافيه ويرده ﻷامه يارب العالمين .