مواطن يناشد الجهات المعنية النظر في حالة “سعد” ويؤكد: حالته لا تستدعي التأخير

محمد طحيطح (صدى):

ناشد مواطن الجهات المعنية النظر في حالة ابن عمه المريض سعد الاكلبي 17 عاماً المنوم في العناية المركزة بمستشفى الملك عبد الله في بيشة في غيبوبة تامة، وذلك بعدما ساءت حالته بسبب الاهمال ورفض المستشفيات قبول حالته رغم الحصول على موافقة من وزارة الصحة بذلك، بأسباب غير مقنعة.

وقال المواطن في مناشدته: “إن أبن عمه 17 سنة يتيم الأب وهو العائل الوحيد لوالدته، له فتره في العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة – في غيبوبة تامه – دون أي تدخل سوى المراقبة، وتسبب ذلك في سوء حالته، وطلبنا نقله لأي مستشفى آخر غير بيشة ووجهت وزارة الصحة بذلك، وتفاجأنا بأن كل مستشفى يرفض لأسباب غير مقنعة”.

وتابع المواطن: ” أن كل ما نطلبه هو نقله لأي مستشفى خارج بيشة، نفذت كل الخيارات اللي في يدينا وتحت رحمة الله، مؤكداً أن حالته حرجة جداً بسبب النزيف المستمر ولا تستدعي التأخير، ومشيراً إلى أن قلبه توقف أكثر من مرة، وأن العناية في بيشة سيئة وأقل جداً من الاعتيادي.