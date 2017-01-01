النصر يعتمد برنامجه في فترة التوقف

الرياض (صدى):

اعتمدت الإدارة العامة لكرة القدم بنادي النصر، مساء يوم أمس السبت، البرنامج الذي قدمه المدير الفني للفريق الأول، زوران ماميتش لفترة التوقف.

واشتمل البرنامج منح اللاعبين إجازة لمدة تسعة أيام اعتبارًا من يوم الاثنين 4 ربيع ثاني الموافق 2 يناير على أن يعاود الفريق تدريباته اليومية بعد مغرب يوم الأربعاء 13 ربيع ثاني الموافق 11 يناير؛ استعدادًا لمباراته أمام الفيحاء في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم السبت 23 ربيع ثاني الموافق 21 يناير.

ويلتقي النصر نظيره الاتفاق مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري جميل ويحتل النصر المركز الرابع بجدول ترتيب دوري جميل برصيد 29 نقطة، ويتبقى له مباراة.