مهاجم الاهلي على رادار غلطة سراي التركي

الرياض (صدى):

أفادت تقارير صحفية تركية عبر عدة وسائل إعلام محلية أنّ فريق جلطة سراي ثالث ترتيب الموسم الجاري في بطولة التركي ينوي تدعيم صفوفه بمهاجم النادي الأهلي وهدّاف الدوري السعودي للموسمين السابقين السوري عمر السومة وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت التقارير التركية أنّ فريق غلطة سراي جدد رغبته في التعاقد مع الهدّاف السوري للنادي الأهلي وذلك لمواصلة مشوار المنافسة على لقب الدوي التركي الذي حققه الموسم الماضي , وأّن مسؤولي النادي التركي سيستغلون تواجد فريقهم في المنطقة الشرقية السعودية بعد أيام قليلة لمواجهة فريق الاتفاق بالدمام من أجل التواصل مع مسؤولي النادي الأهلي لفتح باب التفاوض مع بطل الدوري السعودي من أجل إقناعهم بالتخلي عن هدّافهم الأجنبي صاحب الأرقام القياسية.