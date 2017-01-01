بالصور.. شرطة جازان تضبط مركبة مسروقة وعدد من المخالفين ومواد مخدرة

حسن الجعفري (صدى):

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة بمركزي شرطة بلغازي وشرطة محافظة ابوعريش بعدد من المخالفين والمروجين والمطلوبين باﻹضافة لضبط كميات من العرق المسكر والحشيش المخدر ونبات القات المحظور في حملة أمنية نفذتها صباح أمس شملت مواقع عدة بالمحافظتين.

وفي تفاصيل الخبر أنه إستمرارا للحملات الأمنية التي تنفذها شرطة المنطقة بالمحافظات والمراكز التابعة لها فقد نفذ مركزي شرطة محافظتي بلغازي وشرطة ابو عريش حملة أمنية ضمن حدودهما اﻹدارية صباح أمس شملت عدة مواقع بالمحافظتين أسفرت عن اﻹطاحة بعدد من المخالفين والمطلوبين باﻹضافة لضبط كميات من العرق المسكر والحشيش المخدر ونبات القات.

حيث تركزت الحملة اﻷمنية ببلغازي على المواقع الجبلية الوعرة التي يتخذها كثير من مخالفي نظام الاقامة مواقع للتواجد بها بعيدا عن انظار رجال الامن ويمارسون بها انشطة مشبوهه من خلال التهريب وتصنيع الخمور والطرق والعره التي يسلكها المهربين وقام رجال اﻷمن بمسح شامل لها أسفر عن اﻹطاحة ب51 شخص مخالفين وضبط 10 قوارير مليئة بمادة العرق المسكر واعداد كبيرة من حزم نبات القات المحظور باﻹضافة لضبط ثلاث بلاطات من الحشيش المخدر بحوزة احدى النساء حاول زوجها تظليل رجال اﻷمن بإخفاء الممنو عات مع زوجته المرافقة له واطفاله وكان يستقل مركبة مسروقة.

وشهدت محافظة ابو عريش الحملة الاخرى التي نفذها رجال الأمن بشرطة المحافظة وتركزت على المواقع المشبوهه بالمحافظة من اودية مغطاه بالاشجار الكثيفة او مزارع مهجورة تم خلالها اﻹطاحة ب19 شخص مجهول من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء بحوزة ثلاثة منهم كميات من العرق المسكر الذي يقومون بتصنيعه بتلك المواقع إضافة لضبط 4 أشخاص من بني جلدتهم يمتهنون اﻹتجار بالبشر.

كما استطاع رجال الأمن خلال حملتهم من القبض على مواطنين مطلوبين في قضايا إطلاق نار.

وقد اتخذت كافة اجراءات الضبط الاولية وتحريز المضبوطات و إحالة الاشخاص والمضبوطات لجهات الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكره الجزيل لابنائه المشاركين في الحمله من شرطة ابو عريش وبلغازي على جهودهم المثمرة.

حاثا على بذل المزيد من العطاء مشيدا بتعاون الجميع مع رجال الامن ومؤكدا في الوقت نفسه إستمرار الحملات اﻷمنية بكافة مراكز ومحافظات المنطقة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان حفظه الله وبمتابعة معالي مدير اﻷمن العام.