النصر يستقبل الاتفاق في الجولة الـ 15 من دوري جميل

الرياض (صدى):

تتواصل الأحد مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراة واحدة تجمع النصر وضيفه الاتفاق ويسعى النصر لتحقيق فوز قبل فترة التوقف، يظل به قريباً من دائرة المنافسة على لقب الدوري، حيث يبتعد عن الهلال المتصدر بفارق 8 نقاط بعد فوز الأخير على التعاون لحساب نفس الجولة.

ويأمل الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للنصر في تحقيق فوز يعوض به خسارة الدور الأول أمام الاتفاق في الدمام، وهو ما أكد عليه خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة.

وعلى الجانب الآخر يسعى الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف، وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام الأهلي ويأمل الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق في أن يواصل الاتفاق تطوره الفني في الجولات الأخيرة رغم غياب التوفيق.

ويحل النصر في المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 29 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 21 نقطة.