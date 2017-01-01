أكثر من 5 آلاف “بدون” يعدّلون وضعهم للجنسية السعودية و49 لـ “الإيرانية” في الكويت

علي القحطاني (صدى):

كشف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، أن 8157 شخصاً، عدّلوا أوضاعهم خلال الفترة ما بين مطلع عام 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر 2016.

أوضح ذلك مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز، العقيد محمد الوهيب، مبيناً أن 5637 شخصاً من هؤلاء تمّ تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، في حين جرى تعديل أوضاع 923 آخرين إلى الجنسية العراقية.

وأضاف العقيد الوهيب؛ أن 816 شخصاً عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية، و94 شخصاً إلى الجنسية الإيرانية، و49 إلى الجنسية الأردنية، و638 شخصاً جرى تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

وأوضح أن جميع الذين يتم تعديل أوضاعهم يحصلون فوراً على إقامة مجانية لجميع أفراد الأسرة، مدتها خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، إلى جانب الحصول على خدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة.