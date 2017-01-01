اتفاقية بين سعودية – تركية لإنشاء مدينة صناعية تضم 3 آلاف مصنع بالمدينة

نايف السالم (صدى):

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اتفاقية تعاون مع غرفة جبزي التركية لإنشاء مدينة صناعية تضم نحو 3 آلاف مصنع، تكون على غرار المدينة الصناعية في إسطنبول التركية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد بن ناصر، أن العمل لإنشاء هذه المدينة سيبدأ في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وستتولى شركة جزيللار التابعة لغرفة جبزي التركية إنشاء المدينة، وتقدر قيمة المشروع بنحو 188 مليون ريال.

وأكد، أن مشروع المدينة الصناعية سيكون على مساحة 10 ملايين متر مربع، بجنوب غرب المدينة المنورة، وستكون المدينة التي تضم بين 80 – 90% من أنواع الصناعات تحت إشراف هيئة المدن الصناعية.