زعيم كوريا الشمالية يبدأ العام بـ”صاروخ عابر للقارات”

بيونغيانغ (صدى):

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اليوم الأحد، أن بلاده باتت في “المراحل الأخيرة” من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال كيم في خطاب متلفز بمناسبة حلول العام الجديد “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات”.

وأضاف أن بيونغ يانغ أصبحت “قوة نووية” في 2016، تهدف بيونغ يانغ عبر تطوير صاروخ عابر للقارات إلى عدم حصر تهديداتها في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن كانت قد أكدت، مرارا، إجراء تجارب لإطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى.