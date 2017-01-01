تعليم عسير يحصد المركز الثالث دوليًا في الرياضيات الذهنية

محمد طحيطح (صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المركز الثالث دوليًا في بطولة الرياضيات الذهنية، التي أقيمت مؤخراً في كوريا الجنوبية.

ويأتي فوز الطالب عبدالملك بن عبدالله الأسمري من منسوبي مركز الموهوبين للمرة الثانية على التوالي، حيث حقق ذات المركز في العام الماضي في البطولة التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي بن محمد آل كركمان، بدوره الطالب وأسرته على هذا الإنجاز، الذي عده تميزًا للوطن في مسابقة ضمت العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن ما حققه الأسمري للمرة الثانية على التوالي من إنجازات تسجل باسم الوطن بصفة عامة والمنطقة على وجه الخصوص، حدثاً يستحق الإشادة والاحتفاء والتقدير.