ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على ملهى تركيا إلى 39 قتيلا

أنقرة (صدى):
أكد وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، الأحد، ارتفاع حصيلة الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول إلى 39 قتيلا من بينهم 16 أجنبيا.
وأضاف سويلو أن الاعتداء أوقع أيضا 69 جريحا من بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، وقال أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة .
2 تعليقان
خبر جيد اللهم زيد وبارك ملهى ليلي في راس السنه البدعيه الشركيه في دولة الاخوان حجي بردقان وشلته
مع أني ضد قتل الأبرياء ولكن استهداف مثل هالاماكن اللي كلها مستنقعات اخلاقية قذرة عقوبة لهم من الله بالدنيا اللي ماتوا خاتمتهم سيئة اعوذ بالله الله يحسّن خاتمتنا