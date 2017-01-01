ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على ملهى تركيا إلى 39 قتيلا

أنقرة (صدى):

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، الأحد، ارتفاع حصيلة الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول إلى 39 قتيلا من بينهم 16 أجنبيا.

وأضاف سويلو أن الاعتداء أوقع أيضا 69 جريحا من بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، وقال أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة .