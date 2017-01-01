استقدام 10 آلاف من العمالة المنزلية الصومالية قريباً

عادل الحربي (صدى):

أكد مصدر دبلوماسي صومالي أن وزير العمل الصومالي سيزور المملكة قريباً لوضع اللمسات النهائية لاتفاقية الاستقدام،لافتا إلى أن تفاهمات أولية حول تصدير العمالة المنزلية الصومالية إلى المملكة تم الانتهاء منها.

وأشار إلى أن عدد العمالة المتوقع استقدامها إلى المملكة لا يقل عن 10 آلاف عامل وعاملة موضحاً أن السفارة الصومالية لديها عديد من الطلبات من قبل شركات سعودية لاستقدام العمالة في عدة تخصصات،

وأكد أن الاستقدام سيكون وفق شروط الاتفاقية، بعكس ما كان يتم في الماضي من استقدام للعمالة بشكل فردي.

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